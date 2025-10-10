Le président de la République félicite l’équipe nationale de football pour sa qualification à la Coupe du Monde 2026

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité, jeudi, l’équipe nationale de football, qui s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 en dominant son homologue somalienne 3-0 au stade Miloud-Hadefi d’Oran.

“Nous sommes très heureux et fiers de votre qualification pour la Coupe du Monde. Vous avez redonné à tout le peuple algérien, à l’intérieur du pays et à l’étranger, le goût des grandes joies. Mille mercis aux Verts. Puisse Dieu perpétuer ces moments de joie pour l’Algérie, la bien gardée”, a écrit le président de la République sur sa page officielle sur les réseaux sociaux.