Le Président de la République félicite l’équipe nationale pour son titre au Championnat arabe de basketball

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a félicité l’équipe nationale masculine de basketball pour avoir remporté, vendredi, le titre du Championnat arabe de basketball dont les compétitions se déroulent à Manama au Bahreïn.

“Sincères félicitations à notre équipe nationale pour avoir remporté le Championnat arabe de basketball au Bahreïn, pays frère.

Je félicite les joueurs, le staff d’entraineurs et le staff technique. Merci à tous pour cet exploit que notre pays n’avait plus réalisé depuis 20 ans. Mes vœux les plus sincères de voir d’autres succès à l’avenir inchallah”, a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux.