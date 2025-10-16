Le président de la République honore les athlètes qui se sont distingués dans différentes compétitions internationales

La cérémonie s’est déroulée au Palais du Peuple, en présence de hauts responsables de l’Etat, de membres du Gouvernement, de cadres supérieurs et de représentants de la communauté sportive.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Sports, Walid Sadi, a salué l’attachement du président de la République à accompagner et encourager les athlètes et le sport algériens, soulignant que cette cérémonie “reflète le soutien continu et constant du président de la République aux athlètes et au sport algériens, à travers la réalisation d’infrastructures sportives modernes et la promotion de la pratique sportive”.

“Vous avez toujours été le premier supporter et le plus grand soutien à nos athlètes et à nos sélections, à travers l’intérêt que vous leur portez et votre suivi permanent de leurs exploits en Algérie et à l’étranger”, a dit M. Sadi s’adressant au président de la République.

“Guidés par vos hautes orientations, nous réitérons notre engagement à faire du sport une véritable culture de vie”, a ajouté le ministre.

Les athlètes algériens honorés ont, de leur côté, salué l’initiative du président de la République, y voyant une grande motivation pour donner le meilleur d’eux-mêmes lors des prochaines compétitions.

Dans une déclaration à l’APS, l’entraîneur adjoint de la sélection nationale de football, Nabil Neghiz, s’est dit “très heureux de cette

distinction du président de la République, qui est très importante pour nous et pour tous les joueurs”. “Cette distinction nous engage car le président de la République a toujours été présent pour encourager les athlètes et les inciter à redoubler d’efforts pour hisser haut l’emblème national et faire honneur à l’Algérie”, a-t-il ajouté.

“Nous avons suffisamment de temps pour bien préparer la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football et pouvoir aller le plus loin possible pour donner la meilleure image de l’Algérie et du football algérien”, a-t-il poursuivi.

De son côté, le défenseur de la sélection nationale, Ramy Bensebaïni, a salué l’initiative du président de la République. “C’est un grand honneur qui nous encourage à donner le meilleur lors des prochaines rencontres, notamment lors des phases finales de la CAN et de la Coupe du monde”, a-t-il dit.

Pour sa part, le médaillé d’argent lors de la finale du 800 mètres aux Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo, Djamel Sedjati, a remercié le président de la République pour cette distinction qui va, a-t-il dit, l’encourager à se “surpasser lors des prochaines joutes pour faire plaisir au peuple algérien”.

Le secrétaire général de la Fédération algérienne handisport (FAH), Mehdi Osmani, a, quant à lui, affirmé que cette distinction “donnera un nouvel élan à l’handisport qui permettra aux athlètes de réaliser d’autres exploits et de faire honneur à l’Algérie lors des prochaines compétitions, notamment le Championnat d’Afrique de goalBall (hommes-femmes) prévu en décembre prochain en Egypte, où nous visons le titre continental”.

Le judoka paralympique Abdelkader Bouamer a, lui aussi, salué l’initiative du président de la République et son soutien constant aux athlètes, soulignant que “sous son mandat, les résultats sportifs s’améliorent progressivement”. “Je le remercie sincèrement pour cette attention, c’est un grand honneur pour nous et cela nous encourage à remporter encore plus de médailles à l’avenir”, a-t-il ajouté.

De son côté, le président de la Fédération algérienne de basketball (FABB), Mehdi Oucif, a salué l’initiative du président de la République.

“C’est un immense honneur pour nous d’être reçus par le président de la République, qui accorde un soutien constant au sport et aux athlètes”, a-t-il déclaré.

“Cette distinction va inciter les jeunes et la FABB à redoubler d’efforts pour honorer le drapeau national, d’autant que le président de la République nous a assurés du soutien constant de l’Etat au sport national dans toutes ses disciplines”, a-t-il affirmé.

Au terme de la cérémonie, le président de la République a pris une photo-souvenir avec les athlètes distingués.