-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le président de la République instruit le Gouvernement d’accomplir ses missions avec une grande rigueur

Echorouk
  • 42
  • 0
Le président de la République instruit le Gouvernement d’accomplir ses missions avec une grande rigueur

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit, dimanche, le Gouvernement d’accomplir les missions qui lui sont confiées avec une grande rigueur, ordonnant de préparer des exposés et des plans d’action sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres.

Présidant une réunion du Conseil des ministres, “le président de la République a instruit le Gouvernement d’accomplir les missions qui lui sont confiées avec une grande rigueur”, tout en insistant sur “la nécessité de relancer le travail du Gouvernement, avec efficacité et efficience, chacun dans son domaine de compétence, et à travers l’action de terrain pour la gestion des affaires publiques”.

Dans le même sillage, il a appelé le nouveau Gouvernement à “tirer les enseignements des expériences passées et aller de l’avant en s’appuyant sur les approches ayant démontré leur efficacité et leur efficience au profit des citoyens”, soulignant que “l’Algérie, qui avance sûrement, grâce aux efforts de ses enfants, a besoin de la conjugaison des efforts et d’une coordination totale entre les membres du Gouvernement, pour assurer une immunité globale dans tous les secteurs, et gagner en crédibilité auprès de l’opinion publique en apportant des solutions à même de renforcer le front interne”.

Dans le même contexte, le président de la République a souligné “la nécessite de placer les citoyens et leurs préoccupations au centre des priorités dans les plans d’action en vue d’apporter des solutions durables et définitives”.

Le président de la République a précisé que l’Algérie “n’est pas gérée selon une approche d’austérité, mais elle a adopté une gestion intelligente, qui s’inscrit pleinement au cœur du projet présidentiel visant à hisser l’Algérie au rang des pays émergents, à travers la réalisation d’un développement socio-économique de qualité”.

Dans ce cadre, le président de la République a enjoint le Gouvernement à veiller à une coordination préalable avec le Premier ministre, en tant que trait d’union essentiel dans l’action gouvernementale, et à “préparer des exposés et des plans d’action sectoriels qui seront présentés lors des prochaines réunions du Conseil des ministres”.

Articles en Relation
Chargé par le président de la République, Attaf arrive à New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l’AG de l’ONU

Chargé par le président de la République, Attaf arrive a New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l’AG de l’ONU

La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie saluée

La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie saluée

Mondiaux-2025 d’athlétisme: Yasser Triki termine 4e en finale du triple saut

Mondiaux-2025 d’athlétisme: Yasser Triki termine 4e en finale du triple saut

Israël libère 9 Palestiniens de Gaza après des mois de détention brutale

Israël libère 9 Palestiniens de Gaza après des mois de détention brutale

L’Algérie rejoint officiellement l’AIPA en tant qu’unique membre observateur

L’Algérie rejoint officiellement l’AIPA en tant qu’unique membre observateur

L’Algérie dénonce le caractère “éhonté” d’une requête déposée par le Mali auprès de la CIJ

L’Algérie dénonce le caractère “éhonté” d’une requête déposée par le Mali auprès de la CIJ

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus