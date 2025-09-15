Le président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé, dimanche, les membres du nouveau Gouvernement conduit par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a annoncé le porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Samir Aggoune.
“Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé les membres du Gouvernement conduit par le Premier ministre , M. Sifi Ghrieb, dont les noms suivent :
– Ahmed Attaf, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines,
– Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire,
– Mohamed Arkab, ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines,
– Brahim Merad, ministre d’Etat, chargé de l’Inspection des services de l’Etat et des Collectivités locales,
– Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports,
– Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux,
– Abdelkrim Bouzerd, ministre des Finances,
– Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
– Mohamed Seghir Saâdaoui, ministre de l’Education nationale,
– Mohamed Esseddik Ait Messaoudène, ministre de la Santé,
– Abdelmalek Tacherift, ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
– Yahia Bachir, ministre de l’Industrie,
– Ouacim Kouidri, ministre de l’Industrie pharmaceutique,
– Yacine El-Mahdi Oualid, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
– Mourad Adjal, ministre de l’Energie et des Energies renouvelables,
– Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations,
– Amel Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national,
– Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire,
– Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
– Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts,
– Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse,
– Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications,
– Noureddine Ouadah, ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises,
– Zoheir Bouamama, ministre de la Communication,
– Nacima Arhab, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
– Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base,
– Taha Derbal, ministre de l’Hydraulique,
– Abdelhak Saihi, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
– Houria Meddahi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
– Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
– Kaoutar Krikou ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie,
– Walid Sadi, ministre des Sports,
– Nadjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement,
– Mohamed Abdenour Rabehi, ministre, wali de la wilaya d’Alger,
– Sofiane Chaib, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger,
– Bakhta Selma Mansouri, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines,
– Karima Bakir, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines,
– Secrétaire général du Gouvernement, Yahia Boukhari”.