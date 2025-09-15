-- -- -- / -- -- --
Le président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé, dimanche, les membres du nouveau Gouvernement conduit par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a annoncé le porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Samir Aggoune.

“Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé les membres du Gouvernement conduit par le Premier ministre , M. Sifi Ghrieb, dont les noms suivent :

– Ahmed Attaf, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines,

– Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire,

– Mohamed Arkab, ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines,

– Brahim Merad, ministre d’Etat, chargé de l’Inspection des services de l’Etat et des Collectivités locales,

– Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports,

– Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux,

– Abdelkrim Bouzerd, ministre des Finances,

– Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

– Mohamed Seghir Saâdaoui, ministre de l’Education nationale,

– Mohamed Esseddik Ait Messaoudène, ministre de la Santé,

– Abdelmalek Tacherift, ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,

– Yahia Bachir, ministre de l’Industrie,

– Ouacim Kouidri, ministre de l’Industrie pharmaceutique,

– Yacine El-Mahdi Oualid, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,

– Mourad Adjal, ministre de l’Energie et des Energies renouvelables,

– Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations,

– Amel Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national,

– Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire,

– Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,

– Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts,

– Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse,

– Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications,

– Noureddine Ouadah, ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises,

– Zoheir Bouamama, ministre de la Communication,

 – Nacima Arhab, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,

– Abdelkader Djellaoui,  ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base,

– Taha Derbal, ministre de l’Hydraulique,

–  Abdelhak Saihi, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,

–  Houria Meddahi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat,

–  Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,

–  Kaoutar Krikou ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie,

– Walid Sadi, ministre des Sports,

–  Nadjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement,

– Mohamed Abdenour Rabehi, ministre, wali de la wilaya d’Alger,

– Sofiane Chaib, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger,

– Bakhta Selma Mansouri, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines,

–  Karima Bakir, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines,

– Secrétaire général du Gouvernement, Yahia Boukhari”.

