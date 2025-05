Le président de la République nomme six nouveaux membres au Conseil de la nation

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé, jeudi, un décret présidentiel portant nomination de six (6) nouveaux membres au Conseil de la nation, à compter de la date de leur installation, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

“Conformément aux dispositions des articles 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel portant nomination de six (6) membres au Conseil de la nation pour une durée de six (6) ans à compter de la date de leur installation. Il s’agit de Mme Dalila Bendjoudi et MM. Aissa Bouragba, Ayache Djebablia, Belkacem Boukhari, Lakhdar El-Habiri, et Hadj Belghouthi”, lit-on dans le communiqué.