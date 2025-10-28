-- -- -- / -- -- --
Le président de la République opère un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, a indiqué, lundi soir un communiqué de la Présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, il a été mis fin aux fonctions de:

  1. Mustapha Koreich, wali de la wilaya de Mila

Madame et Messieurs les walis dont les noms suivent ont été mutés au même poste comme suit :

Foudil Douifi: de la wilaya de Laghouat à la wilaya d’Adrar

Mohamed Benmalek: de la wilaya de Batna à la wilaya de Laghouat

Houria Aggoune: de la wilaya de Guelma à la wilaya de Bouira

Samir Chibani: de la wilaya d’Oran à la wilaya de Guelma

Ali Moulay: de la wilaya de Tipasa à la wilaya de Béni Abbès

Abdelkrim Lamouri: de la wilaya de Bouira à la wilaya d’Annaba

Brahim Ouchene: de la wilaya de Blida à la wilaya d’Oran

Fayçal Amrouche: de la wilaya d’In Guezzam à la wilaya de Mila

Djamel Hashas: de la wilaya de Béni Abbès à la wilaya de Blida

Ont été nommés Messieurs:

Noureddine Refsa, wali délégué de Dar El Beida, nommé wali de la wilaya d’In Guezzam

Amine Benchaoulia, wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, nommé wali de la wilaya de Tipasa

Benahmed Riadh, wali délégué de la circonscription administrative de Boussaâda à M’sila, nommé wali de la wilaya de Batna.

Il a été mis fin aux fonctions:

Mahfoud Bouzertit, wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga

Ont également été nommés walis délégués Messieurs:

Abdelfattah Benguergoura, secrétaire général de la wilaya de Sétif, nommé wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga (Alger)

Mahrez Mameri, secrétaire général de la wilaya de Constantine, nommé wali délégué de la circonscription administrative de Dar El Beïda (Alger)

Zidi Abdelmalek, inspecteur général de la wilaya d’Alger, nommé wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M’hamed (Alger)

Zougari Nacer, secrétaire général de la wilaya de Biskra, nommé wali délégué de la circonscription administrative d’El Kantara (Biskra)

Boudjezza Djamal, secrétaire général de la wilaya de Boumerdès, nommé wali délégué de la circonscription administrative de Bir El Ater (Tébessa)

Amrani Attal, secrétaire général de la wilaya d’Illizi, nommé wali délégué de la circonscription administrative de Boussaâda (M’sila)

Benbaba Ali Abdelkrim, chef de daïra de Ghazaouet, nommé wali délégué de la circonscription administrative d’El Aricha (Tlemcen)

Khalfaoui Hamid, chef de daïra de Boudouaou, nommé wali délégué de la circonscription administrative de Ksar El Boukhari (Médéa)».

