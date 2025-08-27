Le président de la République préside une réunion consacrée au secteur des transports

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi, une réunion consacrée au secteur des transports, indique un communiqué de la Présidence de la République.

A l’entame de la réunion, “un moment de recueillement a été observé à la mémoire des victimes du tragique accident de bus survenu récemment et ayant révélé plusieurs lacunes”, lit-on dans le communiqué.

“Après un débat approfondi et à la suite des interventions des présents”, il a été décidé “l’importation immédiate de 10.000 bus de transport de voyageurs neufs pour remplacer les anciens, sous la supervision du ministère de l’Industrie” et “l’importation immédiate et massive de divers types de pneus pour véhicules”.

Il a également été décidé “l’élaboration et la présentation à la prochaine réunion du Conseil des ministres, de nouvelles législations relatives à la réglementation de la circulation routière, notamment en ce qui concerne les modalités de délivrance du permis de conduire”.

Il a aussi été décidé d'”imputer la responsabilité civile aux auteurs d’accidents de la route”, de “soumettre les conducteurs à un contrôle périodique” et de “renforcer les centres de contrôle pour détecter une éventuelle consommation de drogues ou de substances psychotropes”, ajoute la même source.

“La responsabilité en cas d’accidents sera également étendue, pour la première fois, aux parties chargées de la réalisation et de l’entretien des routes, aux auto-écoles, aux organismes de contrôle technique des véhicules, ainsi qu’à toute autre partie dont la responsabilité serait établie dans des accidents”, selon le communiqué de la Présidence de la République.

Il a également été décidé lors de la réunion de “charger les services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales d’intensifier les contrôles à travers l’ensemble du territoire national afin de veiller à la stricte application du code de la route et de lutter ainsi contre le terrorisme routier”, poursuit le communiqué.

La réunion s’est déroulée en présence du Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, de Messieurs les ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances, des Transports, de l’Industrie, de la Santé et des Travaux publics, du Conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, du Commandant de la Gendarmerie nationale, du Directeur général de la Sûreté nationale, du Directeur central de l’industrie militaire au ministère de la Défense nationale et du Directeur général de la Protection civile”, selon le communiqué de la Présidence de la République.