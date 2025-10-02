-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le président de la République préside une réunion des opérateurs économiques suite au succès de l’IATF 2025

Echorouk
  • 28
  • 0
Le président de la République préside une réunion des opérateurs économiques suite au succès de l’IATF 2025

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, préside actuellement, au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal,  CIC d’Alger, une réunion avec les opérateurs économiques afin de consolider le succès des résultats de la quatrième édition de la Foire internationale du commerce intra-africain (IATF 2025) qui s’est tenu à Alger du 4 au 10 septembre 2025.

Le président de la République a d’abord rappelé les succès réalisés lors de l’IATF 2025 à Alger réalisant des chiffres exceptionnels.

Dans son allocution, le Chef de l’État a réaffirmé que cette manifestation illustre de manière éclatante la progression de l’économie nationale sur la voie de la consolidation et de la stabilité. Il a rappelé, à cet égard, que la puissance d’une Nation s’érige sur trois fondements indissociables : la solidité de son économie, la force de son armée et la vitalité de son peuple, dont la jeunesse constitue l’élément le plus prometteur.

  1. M.Tebboune a souligné que cette rencontre s’inscrit dans la continuité de trois années d’efforts constants menés avec les acteurs économiques en faveur de la promotion du produit national. Il a précisé que ce rendez-vous constitue une opportunité privilégiée, offrant aux opérateurs économiques, tant africains qu’internationaux, l’occasion de découvrir le potentiel et les atouts de l’Algérie.

 Le Président de la République a, par ailleurs, mis en exergue la réussite de l’Algérie dans l’organisation de cette foire, grâce à ses propres compétences et à son savoir faire, la plaçant ainsi en position de confiance et de légitimité pour accueillir et mener à bien les plus grandes manifestations économiques.

Articles en Relation
Octroi de 8 nouvelles accréditations dans le transport maritime des voyageurs

Octroi de 8 nouvelles accréditations dans le transport maritime des voyageurs

Attaf à ONU: L’établissement de l’Etat palestinien n’est pas un choix mais un impératif pour la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient

Attaf a ONU: L’établissement de l’Etat palestinien n’est pas un choix mais un impératif pour la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient

Flottille mondiale Sumud: Le navire Mikeno dans les eaux de Gaza

Flottille mondiale Sumud: Le navire Mikeno dans les eaux de Gaza

La flottille Sumud affirme avoir été prise pour cible par la marine israélienne

La flottille Sumud affirme avoir été prise pour cible par la marine israélienne

Le président de la République reçoit le président du parti Sawt Echaab

Le président de la République reçoit le président du parti Sawt Echaab

La France délivre plus de 1 000 visas supplémentaires aux étudiants Algériens!

La France délivre plus de 1 000 visas supplémentaires aux étudiants Algériens!

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus