Le président de la République préside une réunion des opérateurs économiques suite au succès de l’IATF 2025

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, préside actuellement, au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, CIC d’Alger, une réunion avec les opérateurs économiques afin de consolider le succès des résultats de la quatrième édition de la Foire internationale du commerce intra-africain (IATF 2025) qui s’est tenu à Alger du 4 au 10 septembre 2025.

Le président de la République a d’abord rappelé les succès réalisés lors de l’IATF 2025 à Alger réalisant des chiffres exceptionnels.

Dans son allocution, le Chef de l’État a réaffirmé que cette manifestation illustre de manière éclatante la progression de l’économie nationale sur la voie de la consolidation et de la stabilité. Il a rappelé, à cet égard, que la puissance d’une Nation s’érige sur trois fondements indissociables : la solidité de son économie, la force de son armée et la vitalité de son peuple, dont la jeunesse constitue l’élément le plus prometteur.

M.Tebboune a souligné que cette rencontre s’inscrit dans la continuité de trois années d’efforts constants menés avec les acteurs économiques en faveur de la promotion du produit national. Il a précisé que ce rendez-vous constitue une opportunité privilégiée, offrant aux opérateurs économiques, tant africains qu’internationaux, l’occasion de découvrir le potentiel et les atouts de l’Algérie.

Le Président de la République a, par ailleurs, mis en exergue la réussite de l’Algérie dans l’organisation de cette foire, grâce à ses propres compétences et à son savoir faire, la plaçant ainsi en position de confiance et de légitimité pour accueillir et mener à bien les plus grandes manifestations économiques.