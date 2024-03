Le président de la République reçoit Bengrina (VIDEO)

Le président de la République Abdelmadjid Tebbune a reçu lundi le chef de file du Mouvement El Bina Abdelkader Bengrina.

Bengrina a déclaré au sortir de l’audience que lui a accordée le président Tebboune “avoir évoqué avec le chef de l’Etat la question principale à savoir la question palestinienne et la mise en valeur et le soutien à la résistance diplomatique que mène l’Algérie”.

“Nous nous sommes penchés longuement sur le front interne”, a-t-il souligné, ajoutant avoir abordé ” les prochaines échéances et tout ce qui en découlera en termes du soutien de la stabilité des institutions de l’Etat, et d’accorder du temps pour l’exécution des programmes”.

Le président du Mouvement El Bina a fait également savoir que le rencontre a porté sur nombre de sujets ayant trait “au pouvoir d’achat, et les mesures de nature à rassurer concernant les sites électroniques, les docteurs, et les fonctionnaires et la révision de la loi électorale”.

“Avant cela, nous avons évoqué les questions relatives au bien-être de la société et le renforcement du front interne”, a-t-il conclu.