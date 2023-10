Le président de la République reçoit le chef du gouvernement tunisien

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi, le chef du gouvernement de la République tunisienne, pays frère, Ahmed Hachani, indique un communiqué de la présidence de la République.

“Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce mercredi, le chef du gouvernement de la République tunisienne, pays frère, Ahmed Hachani”, lit-on dans le communiqué.

“L’audience s’est déroulée en présence du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, du Directeur de cabinet à la présidence de la République Ennadir Larbaoui, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ahmed Attaf, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Brahim Merad et de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie”, conclut le communiqué.