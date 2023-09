Le président de la République reçoit le nouveau président de la FAF

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce lundi, le nouveau président de la Fédération Algérienne de Football (FAF), M. Walid Sadi, indique la Présidence de la République.

Lors de cet entretient, le nouveau président de la FAF a exposé au président de la République sa vision concernant les voies et moyens de moderniser le football algérien et de lui donner un nouvel essor. Le président de la République a félicité M. Walid Sadi et l’a encouragé à poursuivre dans cette voie et à concrétise ces objectifs, précise la Présidence de la République.