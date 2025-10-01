-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le président de la République reçoit le président du parti Sawt Echaab

Echorouk
  • 25
  • 0
Le président de la République reçoit le président du parti Sawt Echaab

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le président du parti Sawt Echaab, M. Lamine Osmani, à sa demande.

L’audience s’est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, M. Mustapha Saïdj.

Articles en Relation
La France délivre plus de 1 000 visas supplémentaires aux étudiants Algériens!

La France délivre plus de 1 000 visas supplémentaires aux étudiants Algériens!

Flottille mondiale Sumud: L’armée israélienne se préparerait à intervenir

Flottille mondiale Sumud: L’armée israélienne se préparerait a intervenir

Trump dévoile un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre à Gaza et reconstruire l’enclave

Trump dévoile un plan en 20 points pour mettre fin a la guerre a Gaza et reconstruire l’enclave

La flottille Sumud affirme avoir été prise pour cible par la marine israélienne

La flottille Sumud affirme avoir été prise pour cible par la marine israélienne

fusillade aux Etats-Unis: Au moins 4 morts et 8 blessés

fusillade aux Etats-Unis: Au moins 4 morts et 8 blessés

Le président de la République s’entretient par téléphone avec l’émir de l’État frère du Qatar

Le président de la République s’entretient par téléphone avec l’émir de l’État frère du Qatar

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus