Le président de la République reçoit le président du parti Sawt Echaab

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le président du parti Sawt Echaab, M. Lamine Osmani, à sa demande.

L’audience s’est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, M. Mustapha Saïdj.