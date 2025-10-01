Le président de la République s’entretient par téléphone avec l’émir de l’État frère du Qatar

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu ce mardi par téléphone avec son frère, Son Altesse l’Émir de l’État fraternel du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Au cours de cette conversation, il l’a remercié pour tous les efforts déployés par lui-même et par l’État du Qatar en faveur de la cause palestinienne malgré la récente agression dont il a été victime, l’encourageant à poursuivre ces efforts jusqu’à ce que l’injustice dont souffre le peuple palestinien frère soit levée.

À cette occasion, le président de la République a évoqué avec son frère, l’émir de l’État du Qatar, les relations bilatérales solides et ils ont convenu de se rencontrer prochainement.