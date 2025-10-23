Le président de l’organisation patronale russe souligne la disposition des entreprises de son pays à investir en Algérie

Le président de l’organisation patronale russe Business Russia, M. Aleksey Repik, a souligné, mercredi à Alger, la disposition des entreprises de son pays à investir dans les différents secteurs d’activité économique en Algérie.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Repik a précisé que les entreprises russes étaient disposées à consentir tous les efforts pour développer le partenariat avec l’Algérie, dont l’économie occupe les premières places en Afrique.

Dans ce cadre, M. Repik a mis en avant l’intérêt affiché par les entreprises russes pour la réalisation de projets dans plusieurs domaines, notamment les industries pharmaceutiques, la production de lait et le commerce électronique, affirmant que les entreprises de son pays sont prêtes à accompagner l’Algérie dans la réalisation de ses objectifs relatifs au développement des exportations, notamment vers le marché africain.

Après avoir souligné le soutien du président de la République aux projets communs avec les entreprises russes en Algérie, le président de l’Organisation “Business Russia” s’est félicité des résultats de cette rencontre qui intervient, a-t-il dit, en parachèvement des démarches entreprises auparavant en vue de renforcer la coopération économique entre les deux pays, notamment lors de la visite du président de la République en Russie en 2023, couronnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux.