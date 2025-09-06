Le président du Mozambique se recueille à la mémoire des martyrs de la Guerre de libération

Le président de la République du Mozambique, M. Daniel Francisco Chapo, s’est recueilli, samedi, au Sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des Martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Le président du Mozambique a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des Chouhada de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

M. Chapo effectue une visite de travail en Algérie, en marge de sa participation à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient à Alger, du 4 au 10 septembre sous le slogan “Passerelle vers de nouvelles opportunités”.