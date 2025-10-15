Le président syrien arrive en Russie pour sa première visite officielle

Selon les médias locaux, le président syrien Ahmad al-Charaa est arrivé en Russie ce mercredi pour sa première visite officielle depuis sa prise de fonction en décembre 2024.

Lors de sa visite, al-Charaa doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, pour discuter des « évolutions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que des moyens d’élargir la coopération dans des domaines servant les intérêts partagés des deux pays », a rapporté l’Agence syrienne d’information (SANA).

Depuis la destitution de Bachar al-Assad en décembre dernier, après 24 ans au pouvoir, les nouvelles autorités syriennes ont intensifié leurs efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité à travers le pays.

L’ancien président Assad s’est réfugié en Russie, mettant ainsi fin à plus de six décennies de domination du parti Baas, au pouvoir depuis 1963. Une administration de transition, dirigée par le président Ahmad al-Charaa, a pris ses fonctions en janvier.