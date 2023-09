Le président Tebboune reçoit les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs

La nouvelle ambassadrice du royaume du Danemark en Algérie, Katrine From Hoyer, remet ses lettres de créance au président Tebboune.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi, les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs en Algérie.

Il s’agit des nouveaux ambassadeurs de la France, la Turquie, la Corée et le Danemark.

“Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce mercredi, les lettres de créance de Son Excellence You Ki-jun, en sa qualité d’ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Son Excellence Stéphane Romatet, en sa qualité d’ambassadeur de la République française en Algérie, Son Excellence Katrine From Hoyer, en sa qualité d’ambassadrice du royaume du Danemark en Algérie et Son Excellence Mujahid Kucuk Yilmaz en sa qualité d’ambassadeur de la République de Turquie en Algérie”, a indiqué la Présidence dans un communiqué.

La cérémonie de remise des lettres de créances s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, et du Directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Ennadir Larbaoui.