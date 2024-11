Le prix de l’Or et du café flambe!

Le prix de l’or est remonté cette semaine. Le cours du métal jaune a repris près de 6% en sept jours, après avoir perdu quasiment 9% depuis fin octobre.

A cette période, les investisseurs avaient revu leurs paris, en projetant un ralentissement des baisses de taux américains, en raison d’un possible regain de l’inflation sous la présidence de Donald Trump.

Ils avaient en conséquence préféré se tourner vers le dollar et les rendements obligataires américains, actifs concurrents de l’or.

Vendredi, vers 18H35 GMT (19H35 à Paris), l’once d’or s’échangeait à 2.710,54 dollars, contre 2.563,25 dollars sept jours plus tôt à la clôture.

Les cours du café se sont enflammés cette semaine, jusqu’à toucher un record depuis plus de 14 ans à New York, à plus de 300 cents la livre, en raison d’une offre affaiblie, en particulier depuis le Brésil.

A New York, le prix de la livre d’arabica a enregistré un nouveau plus haut depuis mai 2011, à 303,90 cents vendredi.

L’offre demeure réduite en provenance du Brésil et du Vietnam “en raison des mauvaises récoltes dues aux conditions météorologiques”, constate Jack Scoville, de Price Futures Group.

Par ailleurs, au Brésil, premier producteur mondial de café, et d’arabica en particulier, “les producteurs ont déjà vendu beaucoup de café et retiennent leurs ventes, même si la demande est importante”, souligne l’analyste.

Vendredi, sur l’ICE Futures US de New York, la livre d’arabica pour livraison en décembre valait 302,10 cents, contre 283,30 cents sept jours auparavant.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de robusta pour livraison en novembre s’échangeait à 4.985 dollars contre 4.773 dollars une semaine plus tôt à la clôture.

Le prix de l’aluminium a baissé sur la semaine.

Le cuivre est aussi concerné par ces rabais sur les taxes à l’exportation, ainsi que d’autres produits.

Sur le LME, une tonne de métal d’aluminium coûte 2.624 dollars vendredi, contre 2.649,50 dollars sept jours plus tôt en fin d’échanges.