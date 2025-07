« Le projet ferroviaire de Gara Djebilet contribue efficacement à l’édification de la Nouvelle Algérie »

L'ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, à “Echorouk”:

Dans un entretien accordé à “Echorouk”, l’ambassadeur de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, a souligné que la participation de la Chine à la réalisation du tronçon de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Gara Djebilet constitue un pilier essentiel dans la mise en œuvre des résultats du sommet des dirigeants algériens et chinois tenu en juillet 2023.

Selon M. Guangli, ce projet offrira un nouvel élan à la construction conjointe de haute qualité de l’Initiative « La Ceinture et la Route » et contribuera de manière efficace à l’édification de la « Nouvelle Algérie ».

Quelle est l’importance du projet de Gara Djebilet pour le partenaire chinois ?

Le projet de réalisation du tronçon de 575 km de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Gara Djebilet constitue un pilier majeur de la mise en œuvre des résultats du sommet des chefs d’État algérien et chinois de juillet 2023. Il s’agit d’un projet emblématique de la coopération sino-algérienne dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route », du plus grand chantier entrepris par l’entreprise chinoise CRCC en Algérie, et du tout premier projet ferroviaire lourd en environnement désertique sur le continent africain.

Quelle est la portée stratégique de ce projet dans le renforcement du partenariat algéro-chinois ?

Ce projet incarne le renforcement continu de la confiance politique mutuelle entre les deux pays et l’élévation du niveau de leur coopération économique et commerciale. Il donne un nouvel élan à la construction conjointe de haute qualité de « la Ceinture et la Route » et contribue activement à l’édification de la « Nouvelle Algérie ».

Au cours de la réalisation, l’entreprises chinoise a surmonté les difficultés extrêmes du Sahara et a construit la première usine moderne de traverses ferroviaires d’Algérie. Par l’innovation technologique, ellea favorisé l’intégration des normes chinoises et algériennes, posant les fondations du tout premier système normatif de chemin de fer lourd en milieu désertique en Algérie.

Quelles perspectives le projet ouvre-t-il pour l’exploitation des ressources naturelles en Algérie en partenariat avec la partie chinoise?

La mise en œuvre de ce projet a généré un grand nombre d’emplois dans le secteur du bâtiment, de l’ingénierie et des services connexes. Une fois achevée, la ligne ferroviaire contribuera à l’extension du réseau national, à la modernisation de l’industrie minière, ainsi qu’à la connexion entre les zones minières, industrielles et portuaires. Elle jouera un rôle essentiel dans l’intégration des wilayas du sud-ouest algérien et leur développement économique.

Quels sont les impacts attendus du projet sur le développement de l’Algérie?

Les réalisations du projet de la ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Gara Djebilet illustrent pleinement la compétence et la crédibilité des entreprises chinoises dans le domaine des grandes infrastructures ferroviaires, consolidant le partenariat stratégique global sino-algérien sur des bases concrètes et durables.