Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr visite le Centre culturel islamique à Londres

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a visité le Centre culturel islamique et la mosquée centrale de Londres, et ce dans le cadre de sa visite au Royaume-uni à l’invitation du Centre d’études islamiques d’Oxford (Oxford Centre for Islamic Studies) relevant de l’Université d’Oxford”, a indiqué mercredi un communiqué de Djamaâ El-Djazaïr.

Lors de cette rencontre, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr et le directeur général du Centre, Ahmad Al-Dubayan, ont échangé “les vues sur les voies et moyens de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun”, affirmant “la nécessité de consolider la coopération institutionnelle entre Djamaâ El-Djazaïr et le Centre culturel islamique à Londres, ce qui reflète la vision civilisationnelle modérée de l’Islam et contribue à jeter des passerelles de compréhension et de rapprochement entre les peuples et les cultures”, précise la même source.

Dans le même contexte, les deux parties sont convenues de “préparer la signature, prochainement en Algérie, d’un mémorandum d’entente et de coopération couvrant les aspects religieux, scientifiques, intellectuels, culturels et civilisationnels dans la perspective d’un partenariat durable basé sur l’échange d’expertise”, ajoute la même source.

A cette occasion, “cheick Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a effectué une visite aux différents départements du Centre, au cours de laquelle il a pris connaissance des programmes éducatifs et des structures culturelles, ainsi que de la bibliothèque islamique et des départements dédiés au service de la communauté, où il a exprimé son appréciation pour les efforts déployés pour faire connaître l’Islam dans un contexte multiculturel et pour consolider les valeurs de coexistence et d’ouverture”.

Au terme de cette visite, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a signé le livre d’or du Centre, saluant le rôle du Djamaâ et du Centre dans la sensibilisation, tout en étant au service des musulmans du Royaume-Uni et d’Europe ainsi que dans la représentation du message de tolérance de l’Islam.

Il a souligné que “de telles institutions renforcent la présence positive de l’Islam dans les sociétés occidentales et ouvrent de vastes horizons à la coopération transfrontalière”, selon la même source.

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, était accompagné de l’ambassadeur d’Algérie auprès du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, Noureddine Yazid, conclut la même source.