Le Royaume-Uni reconnaîtra officiellement l’État palestinien après la visite de Trump

Le Royaume-Uni reconnaîtra officiellement un État palestinien ce week-end, après la fin de la visite d’État du président américain Donald Trump, a rapporté mercredi le quotidien britannique The i, citant des sources gouvernementales.

En juillet, le Premier ministre Keir Starmer avait déclaré que le Royaume-Uni reconnaîtrait l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre, à moins qu’Israël ne prenne « des mesures substantielles » pour améliorer la situation humanitaire à Gaza et accepter un cessez-le-feu.

L’annonce de la reconnaissance a été retardée jusqu’au départ de Trump du territoire britannique, une décision motivée par la crainte qu’elle « accentue les tensions avec Washington », après que Trump et le secrétaire d’État Marco Rubio ont exprimé un soutien appuyé à l’offensive terrestre israélienne à Gaza, selon le journal.

Le porte-parole du Premier ministre a indiqué que cette reconnaissance vise à préserver la viabilité d’une solution à deux États.

« La création d’un État est un droit inaliénable du peuple palestinien, et il est absolument essentiel, pour garantir la viabilité d’une solution à deux États, d’affirmer ce droit inaliénable », a-t-il déclaré.

L’an dernier, l’Irlande, la Norvège et l’Espagne ont rejoint la liste des 147 pays reconnaissant officiellement l’État de Palestine.

La France a également annoncé son intention de reconnaître un État palestinien lors de l’Assemblée générale des Nations unies, devenant ainsi le premier membre du G7, un forum informel réunissant les sept principales puissances industrialisées et démocratiques, à s’engager en ce sens.

