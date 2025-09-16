-- -- -- / -- -- --
Le sommet arabo-islamique appelle à contrer les tentatives d’Israël d’imposer une nouvelle réalité au Moyen-Orient

Les dirigeants réunis lundi lors d’un sommet arabo-islamique d’urgence à Doha ont averti que les attaques israéliennes contre le Qatar risquaient d’avoir de graves répercussions pour la région, appelant à une action collective afin de contrer les tentatives de Tel-Aviv d’imposer une nouvelle réalité au Moyen-Orient.

Dans leur communiqué final, relayé par l’agence officielle qatarie QNA, les participants ont condamné les frappes israéliennes sur Doha et exprimé leur pleine solidarité avec le Qatar. Ils ont estimé que l’agression israélienne « compromet toute chance d’instaurer la paix dans la région ».

Le texte a insisté sur la nécessité de « s’opposer aux plans d’Israël visant à imposer une nouvelle réalité dans la région », avertissant que ces efforts représentent « une menace directe pour la sécurité régionale et internationale ».

Les dirigeants ont affirmé qu’une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient ne pourra être atteinte ni en contournant la cause palestinienne, ni en ignorant les droits du peuple palestinien, ni encore par la violence ou en visant les médiateurs, mais seulement à travers le respect de l’Initiative de paix arabe et des résolutions de la légalité internationale.

Ils ont, par ailleurs, exhorté la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU, à assumer ses responsabilités juridiques et morales afin de mettre un terme à l’occupation israélienne et de fixer un calendrier contraignant pour son achèvement.

