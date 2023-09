L’Egypte élira son futur président du 10 au 12 décembre

L’élection présidentielle en Egypte aura lieu « les 10, 11 et 12 décembre », et non au printemps 2024 comme le permet la Constitution, a annoncé lundi 25 septembre le patron de la commission électorale, le juge Walid Hassan Hamza.

Et « les résultats définitifs seront publiés au Journal officiel le 18 décembre », a-t-il ajouté. Hamza a également donné un calendrier détaillé du vote : les candidatures devront être déposées en octobre, la campagne électorale aura lieu du 9 au 29 novembre, et les expatriés égyptiens voteront du 1er au 3 décembre.

Plusieurs hauts responsables avaient assuré que le scrutin se tiendrait au printemps, le délai maximum prévu par la Constitution et comme cela fut le cas pour la précédente présidentielle, en 2018, selon Le Monde.

Cette présidentielle, la troisième à laquelle pourrait concourir l’actuel président, Abdel Fattah Al-Sissi, s’annonce déjà sous tension pour le chef de l’Etat, arrivé au pouvoir en déposant Mohamed Morsi en 2013 avant d’être ensuite élu très confortablement en 2014 puis réélu en 2018 face à un unique candidat qui se disait son partisan.

Sissi n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature mais devrait le faire prochainement, selon plusieurs experts.