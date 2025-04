Les enfants de mères diabétiques risquent de souffrir d’autisme ou de TDAH

Le diabète chez la mère, et plus encore quand il était prééxistant à la grossesse, augmente le risque de troubles neurologiques et neurodéveloppementaux chez l’enfant, confirme une large méta analyse réalisée par des chercheurs chinois sur plus de 56 millions de couples mère-enfant.

Lorsque les mères sont diabétiques pendant la grossesse, les enfants sont 28 % plus susceptibles d’être diagnostiqués avec un trouble du développement neurologique, selon une analyse des données regroupées de 202 études. Les risques étaient 25 % plus élevés pour l’autisme, 30 % pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et 32 % pour la déficience intellectuelle, 20 % pour les troubles de la communication, 17 % pour les troubles du mouvement et 16 % pour les troubles de l’apprentissage que chez les enfants dont les mères n’ont pas souffert de diabète pendant leur grossesse.

Le diabète diagnostiqué avant la grossesse semble conférer un risque 39 % plus élevé pour un ou plusieurs de ces troubles neurodéveloppementaux par rapport au diabète gestationnel, qui commence pendant la grossesse et disparaît souvent par la suite, rapportent les chercheurs dans The Lancet Diabetes & Endocrinology .

Comprendre la cause

L’association entre le diabète maternel et l’autisme chez les enfants est bien connue, a déclaré le Dr Magdalena Janecka de la NYU Grossman School of Medicine, qui étudie les liens entre les expositions in utero et le développement de l’enfant, mais qui n’a pas participé à la nouvelle recherche. Une «méta-analyse» de grande ampleur comme celle-ci permet d’analyser des sous-groupes, tels que les mères souffrant de diabète préexistant par rapport au diabète gestationnel, ou les enfants autistes par rapport à ceux souffrant de TDAH ou de troubles du mouvement, mais elle ne peut pas en expliquer la cause, ni prouver l’existence d’un lien de cause à effet, explique la chercheuse.

L’étude intervient alors que les responsables de la santé de l’administration Trump ont appelé à poursuivre les recherches pour déterminer si les vaccins sont une cause de l’autisme, une affirmation longtemps défendue par le nouveau ministre de la santé Robert Kennedy Jr qui a été largement démentie.