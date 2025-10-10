Les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza malgré l’annonce d’un cessez-le-feu

Malgré l’annonce d’un cessez-le-feu, les forces sionistes ont continué à bombarder Khan Younès​​​​​​​ et Gaza tôt vendredi matin.

Plusieurs obus d’artillerie ont frappé la zone d’Al-Katiba, dans le centre de Khan Younès​​​​​​​, au sud de la bande de Gaza, tandis que des drones ont été aperçus survolant la ville, selon l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

La partie orientale de la ville de Gaza a également été soumise à des tirs d’artillerie et à des tirs d’hélicoptères.

Le gouvernement de l’occupant israélien a approuvé un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à échanger des prisonniers avec les factions palestiniennes, dans une déclaration publiée tôt vendredi par le bureau du Premier ministre israélien.

Selon les médias israéliens, un cessez-le-feu est entré en vigueur immédiatement après l’approbation d’Israël.

Le 29 septembre, Trump a dévoilé un plan de cessez-le-feu en 20 points pour Gaza, qui prévoit la libération de tous les prisonniers israéliens en échange d’environ 2 000 prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu permanent et un retrait progressif des forces israéliennes de toute la bande de Gaza.

La deuxième phase du plan prévoit la mise en place d’un nouveau mécanisme de gouvernance à Gaza sans la participation du groupe palestinien Hamas, la formation d’une force de sécurité composée de Palestiniens et de soldats des pays arabes et islamiques, et le désarmement du Hamas. Elle prévoit également le financement arabe et islamique de la nouvelle administration et de la reconstruction de la bande de Gaza, avec une participation limitée de l’Autorité palestinienne.

Les pays arabes et musulmans ont, dans l’ensemble, accueilli favorablement ce plan, mais certains responsables ont également déclaré que de nombreux détails devaient faire l’objet de discussions et de négociations avant de pouvoir être pleinement mis en œuvre.

Depuis octobre 2023, les attaques israéliennes ont tué près de 67 200 Palestiniens dans l’enclave, pour la plupart des femmes et des enfants, et l’ont rendue inhabitable.