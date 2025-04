Les ONG palestiniennes déclarent la “famine” à Gaza

Le Réseau des organisations non gouvernementales palestiniennes a déclaré, jeudi, que la bande de Gaza était entrée dans un état de “famine” après l’épuisement des réserves de nourriture, de médicaments et de carburant, appelant à une intervention internationale pour mettre fin à la crise.

Le réseau a déclaré dans un communiqué que “la bande de Gaza est entrée dans une phase avancée de famine après que la grande majorité des vivres, de l’aide médicale, du carburant et des produits d’hygiène ont été épuisés, et que les boulangeries et de nombreuses cuisines communautaires ont cessé de fonctionner.”

Le réseau a appelé l’Autorité palestinienne et les Nations unies à déclarer la bande de Gaza zone de famine et à ce que toutes les parties assument leurs responsabilités face à cette “catastrophe sans précédent”.

Il a également appelé à “une intervention internationale pour fournir une protection internationale au peuple palestinien, ouvrir tous les points de passage de la bande de Gaza et assurer la mise en place de couloirs humanitaires sûrs pour l’entrée de l’aide humanitaire et du personnel médical et de secours”.

Elle a souligné que cela survient “à la lumière d’un silence international honteux et d’une complicité suspecte, alors que le gouvernement d’occupation israélien a violé ses obligations internationales en tant que puissance occupante d’autoriser l’entrée de la nourriture, des médicaments et d’aide humanitaire dans la bande de Gaza”.