-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Les Pays-Bas ne participeront pas à l’Eurovision 2026 si Israël y participe

Echorouk
  • 53
  • 0
Les Pays-Bas ne participeront pas à l’Eurovision 2026 si Israël y participe

Les Pays-Bas ne participeront pas au concours Eurovision de la chanson 2026 si Israël est autorisé à y participer.

Dans un communiqué publié vendredi, le diffuseur public néerlandais AVROTROS a indiqué que les Pays-Bas ne peuvent défendre la participation d’Israël au Concours Eurovision de la chanson dans la situation actuelle, en raison de la « grave tragédie humanitaire qui se déroule à Gaza ».

Le communiqué précise que si la participation d’Israël est autorisée, les Pays-Bas ne participeront pas à l’Eurovision 2026, tout comme la Slovénie, l’Espagne, l’Islande et l’Irlande.

“L’intervention du gouvernement israélien dans le concours de cette année a été prouvée, et cela va à l’encontre de la nature apolitique de l’Eurovision.”

La déclaration souligne également la grave violation de la liberté de la presse due à « l’entrave délibérée au journalisme international indépendant et à la mort de nombreux journalistes ».

Articles en Relation
Offre d’emploi à l’Aéroport d’Alger: Compétences et profil recherchés

Offre d’emploi a l’Aéroport d’Alger: Compétences et profil recherchés

Gendarmerie nationale: Démantèlement d’un réseau criminel international spécialisé dans le trafic illicite de psychotropes

Gendarmerie nationale: Démantèlement d’un réseau criminel international spécialisé dans le trafic illicite de psychotropes

Le Premier ministre par intérim préside les travaux de la 197e session du CPE

Le Premier ministre par intérim préside les travaux de la 197e session du CPE

Lutte antiterroriste: Identification des deux (02) terroristes éliminés à Tipaza

Lutte antiterroriste: Identification des deux (02) terroristes éliminés a Tipaza

Macron condamne les frappes israéliennes à Doha et appelle à un cessez-le-feu à Gaza

Macron condamne les frappes israéliennes a Doha et appelle a un cessez-le-feu a Gaza

IATF-2025: Le rêve africain est né à Alger

IATF-2025: Le rêve africain est né a Alger

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus