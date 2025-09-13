Les Pays-Bas ne participeront pas à l’Eurovision 2026 si Israël y participe

Les Pays-Bas ne participeront pas au concours Eurovision de la chanson 2026 si Israël est autorisé à y participer.

Dans un communiqué publié vendredi, le diffuseur public néerlandais AVROTROS a indiqué que les Pays-Bas ne peuvent défendre la participation d’Israël au Concours Eurovision de la chanson dans la situation actuelle, en raison de la « grave tragédie humanitaire qui se déroule à Gaza ».

Le communiqué précise que si la participation d’Israël est autorisée, les Pays-Bas ne participeront pas à l’Eurovision 2026, tout comme la Slovénie, l’Espagne, l’Islande et l’Irlande.

“L’intervention du gouvernement israélien dans le concours de cette année a été prouvée, et cela va à l’encontre de la nature apolitique de l’Eurovision.”

La déclaration souligne également la grave violation de la liberté de la presse due à « l’entrave délibérée au journalisme international indépendant et à la mort de nombreux journalistes ».