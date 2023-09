Les secteurs des Finances, formation professionnelle, agriculture et des sports examinés en réunion du Gouvernement

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a présidé, ce mercredi 27 septembre 2023, une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs des finances, de la formation et de l’enseignement professionnels, de la jeunesse et des sports et de l’agriculture, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Dans le domaine des finances, le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2021, présenté par le ministre des Finances. Le projet de texte intervient dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles consacrant le contrôle du législatif sur l’exécutif. Il permet de fournir des informations de qualité à l’ensemble des parties prenantes et de rendre compte de l’utilisation des crédits budgétaires votés et de l’exécution de la loi de finances de l’année et de la loi de finances rectificative de la même année.

Il s’agit de l’un des documents consacrés en matière de transparence budgétaire, lequel renseigne sur la gouvernance financière et la performance des institutions chargées de la gestion des finances publiques. En outre, le ministre des Finances a présenté un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités de destruction par l’administration des douanes des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées.

Ce projet de texte permettra de fixer les conditions et les modalités de destruction par l’administration des douanes des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées. Il a pour objectif de préserver les intérêts de toutes les parties et de renforcer la transparence en matière de gestion et de traitement de cette catégorie de marchandise.

Dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a présenté une communication sur la prochaine rentrée de la formation professionnelle.

La communication a porté sur les préparatifs pour les deux prochaines sessions de la formation et de l’enseignement professionnels, notamment en ce qui concerne le calendrier des activités, les offres de formation, l’encadrement et les moyens financiers.

Dans le domaine de la jeunesse et des sports, le Gouvernement a entendu une communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’exposé a porté essentiellement sur les moyens mis en place pour l’accompagnement et l’encadrement des athlètes qualifiés, en particulier les athlètes paralympiques.

Enfin, dans le domaine de l’agriculture, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a présenté une communication sur l’état d’avancement de l’opération de réhabilitation, d’extension et de développement du barrage vert.

Ce projet stratégique d’une importance nationale vise à préserver l’écosystème national dans ses dimensions écologique, environnementale et socio-économique, à travers des programmes de protection et de renforcement des ressources et d’amélioration de la qualité de vie de la population locale et s’inscrit dans une perspective de développement durable, créatrice de richesse et d’emplois.