L’étau se resserre sur Netanyahu

La sécurité et l'économie israéliennes menacées

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a été limogé par Benjamin Netanyahu dimanche, au lendemain de son appel à une pause d’un mois dans le processus de réforme judiciaire controversée voulue par le gouvernement. Cette décision a provoqué une nouvelle fronde de la rue. Le président israélien Isaac Herzog a de son côté exhorté le gouvernement à arrêter “immédiatement” le processus législatif.

La plus grosse centrale syndicale israélienne a annoncé lundi 27 mars “une grève générale” immédiate, exigeant l’arrêt du projet de réforme de la justice en cours d’examen au Parlement et qui divise profondément le pays. “J’appelle à une grève générale”, a déclaré Arnon Bar David, chef de la Histadrout. “Dès la fin de cette conférence de presse, l’État d’Israël s’arrête […] Nous avons pour mission d’arrêter le processus de législation et nous allons le faire”, a-t-il dit.

Cette annonce a été suivie d’une autre, de l’Association médicale israélienne décrétant elle aussi une grève générale devant affecter les hôpitaux et les services médicaux publics.

Plus tôt dans la matinée, le président, Isaac Herzog, avait appelé le gouvernement à arrêter “immédiatement” le travail législatif, après une nuit marquée par des heurts entre manifestants et policiers à Tel-Aviv,a rapporté France 24.

“Nous avons été témoins la nuit dernière de scènes très difficiles”, a déclaré le président Herzog pour qui la “nation entière est en proie à une profonde inquiétude”. “Notre sécurité, notre économie et notre société sont toutes menacées”, ajoute Herzog, qui en appelle solennellement “au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à ceux de la majorité” pour “stopper immédiatement” l’examen du projet au Parlement “au nom de l’unité du peuple d’Israël”.

Isaac Herzog joue un rôle essentiellement protocolaire et ses appels répétés à trouver une solution de compromis sur la réforme ont été jusqu’ici sans effet et n’ont pas empêché le pays de glisser peu à peu dans la crise. Il s’était inquiété récemment d’un risque de “guerre civile”.

Selon les médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahu devait s’exprimer publiquement dans la journée. Mais selon Reuters, sa déclaration a été reportée en raison de divisions au sein de la coalition gouvernementale.

Des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv dans la nuit de dimanche à lundi après le limogeage par Benjamin Netanyahu de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, partisan d’une pause dans la réforme judiciaire controversée voulue par le gouvernement. Il avait également exprimé des craintes pour la sécurité d’Israël.