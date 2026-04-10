Liban: L’armée sioniste affirme rester « en état de guerre » dans le sud

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé vendredi que les forces sionistes restaient « en état de guerre » dans le sud du Liban et n’observaient pas de cessez-le-feu sur le front nord, selon un communiqué militaire.

« L’armée continue d’opérer ici au Liban », a-t-il déclaré lors d’une visite dans des zones proches de Bint Jbeil, dans le sud du pays, où il s’est entretenu avec des commandants sur le terrain.

Il a ajouté que l’armée « est en état de guerre » et « n’est pas en situation de cessez-le-feu sur le front nord ».

« En Iran, nous sommes dans un cessez-le-feu, mais nous pouvons reprendre les opérations à tout moment, et avec une grande intensité », a-t-il poursuivi.

Ces déclarations interviennent alors que l’armée israélienne poursuit depuis mercredi l’élargissement de son offensive au Liban, ayant fait plus de 303 morts et 1 150 blessés, selon la Défense civile libanaise.

Cette offensive se poursuit malgré un cessez-le-feu de deux semaines annoncé mardi, dans le cadre des efforts visant à parvenir à un accord plus large pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février par Israël et les États-Unis contre l’Iran, et qui a fait des milliers de morts et de blessés.

Si le Pakistan – qui a contribué à la médiation – et l’Iran affirment que le cessez-le-feu inclut le Liban, les États-Unis et Israël contestent cette interprétation.