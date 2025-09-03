L’intensification des attaques israéliennes aggrave une situation déjà « catastrophique », avertit le PM néerlandais

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a réitéré mardi l’appel des Pays-Bas à un cessez-le-feu immédiat et à une amélioration drastique de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, avertissant que l’intensification des attaques israéliennes aggrave une situation déjà « catastrophique ».

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue israélien Benjamin Netanyahou, Schoof a affirmé avoir « fermement insisté » pour un cessez-le-feu et une amélioration significative des conditions humanitaires.

« L’intensification de la guerre par Israël à Gaza ne fait qu’exacerber une situation déjà catastrophique », a-t-il écrit sur la plateforme sociale X, basée aux États-Unis.

Le Premier ministre a également souligné qu’Israël devait respecter l’accord humanitaire conclu avec l’Union européenne, tout en appelant le mouvement palestinien Hamas à libérer l’ensemble des otages, à déposer les armes et à ne jouer « aucun rôle » dans l’avenir de Gaza.

Schoof a en outre condamné toute initiative compromettant la solution à deux États, citant notamment le projet E1 de colonisation illégale en Cisjordanie.

Le 20 août, Israël a approuvé un vaste plan de construction connu sous le nom de E1, qui vise à diviser la Cisjordanie occupée en deux parties, séparant les villes du nord, telles que Ramallah et Naplouse, de Bethléem et Hébron au sud, tout en isolant Jérusalem-Est.

« Une guerre sans fin n’est dans l’intérêt de personne. La violence et la souffrance doivent cesser », a affirmé le dirigeant néerlandais, ajoutant que son pays continuerait de coopérer avec ses partenaires pour parvenir à cet objectif.

Depuis octobre 2023, plus de 63 600 Palestiniens ont été tués par les attaques israéliennes à Gaza, où la campagne militaire a provoqué des destructions massives et une famine.

En novembre, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt à l’encontre de Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) en raison de son offensive contre l’enclave palestinienne.