L’Italie condamne l’attaque de drones contre la Flottille Sumud et envoie une frégate pour d’éventuels sauvetages

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a condamné fermement l’attaque menée par des drones dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) de la Grèce contre la “Flottille mondiale Sumud”, partie de Grèce pour acheminer de l’aide humanitaire à Gaza, et a annoncé qu’il avait envoyé un navire de la marine italienne dans la région pour éventuellement venir en aide à ses citoyens.

Le ministère italien de la Défense a publié un communiqué, mercredi, reprenant les déclarations du ministre Crosetto.

Crosetto a souligné que les formes de protestation non violentes et conformes au droit international devaient être préservées dans les démocraties.

“Nous ne pouvons que condamner avec la plus grande fermeté l’attaque menée à l’aide de drones par des personnes dont l’identité est actuellement inconnue contre les navires de la Flottille Sumud, à bord desquels se trouvaient également des citoyens italiens”, a-t-il déclaré.

Le ministre a indiqué qu’il avait évalué la situation lors de sa visite en Estonie et qu’il s’était entretenu avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Il a annoncé que la frégate polyvalente « Fasan » de la marine italienne, située au nord de Crète, avait pris la mer pour se rendre dans la région afin de venir en aide à ses ressortissants.

Crosetto a également indiqué que l’attaché militaire de l’ambassade d’Israël à Rome, l’ambassadeur d’Italie à Tel-Aviv et la cellule de crise du ministère italien des Affaires étrangères avaient été informés de l’envoi de la frégate de la marine italienne dans la région.

La Flottille mondiale Sumud, partie de Grèce pour acheminer de l’aide humanitaire à Gaza, a été attaquée par des drones dans la zone de responsabilité SAR de la Grèce.