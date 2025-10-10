Logement social participatif: La réalisation de près de 33.000 unités de projets à l’arrêt confiée à l’AADL

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a été chargée de la réalisation, à l’échelle nationale, de près de 33.000 unités de Logements sociaux participatifs (LSP) de projets à l’arrêt, a indiqué jeudi le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, M. Mohamed Tarek Belaribi.

Lors d’une séance plénière de questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par M. Brahim Boughali, président de l’institution, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Nadjiba Djilali, et de membres du Gouvernement, M. Belaribi a précisé que dans le cadre de la prise en charge des projets de Logements sociaux participatifs à l’arrêt, l’AADL réalisera 32.989 unités de cette formule à travers différentes wilayas du pays.

Cette démarche intervient en application de la feuille de route tracée par le ministère, en 2020, pour assainir le dossier LSP, a expliqué le ministre, soulignant que l’opération prendra du temps au regard des procédures administratives et judiciaires requises.

Cette feuille de route commence à porter ses fruits, avec la relance effective, entre 2020 et 2024, de projets LSP à l’arrêt pour la réalisation de 11.980 unités, et ce, parallèlement au retrait de l’agrément à 36 promoteurs immobiliers à travers 16 wilayas, qui devaient réaliser 5.000 logements de ce type, mais qui n’ont pas honoré leurs engagements, selon le ministre.