L’OPEP+ prête à prendre des “mesures supplémentaires” face aux évolutions du marché

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) sont prêts à prendre des “mesures supplémentaires à tout moment” face aux évolutions du marché pétrolier, a indiqué mercredi le Comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC).

Dans un communiqué publié à l’issue de sa 50ème réunion tenue par visioconférence, le JMMC assure “continuer d’évaluer de près les conditions du marché, en notant la volonté des pays signataires de la Déclaration de Coopération (DoC) de faire face aux évolutions du marché et de se tenir prêts à prendre des mesures supplémentaires à tout moment, en s’appuyant sur la forte cohésion des pays de l’Opep et non-Opep”.

Le JMMC a également exprimé, dans son document, “sa pleine reconnaissance et son soutien aux efforts de l’Arabie saoudite visant à soutenir la stabilité du marché pétrolier et a réitéré son appréciation pour la réduction volontaire supplémentaire d’un million de barils par jour du Royaume et pour sa prolongation jusqu’à la fin de l’année 2023.

Dans le même sillage, il a remercié la Russie pour avoir aussi annoncé prolonger sa réduction volontaire supplémentaire des exportations de 300.000 barils/j jusqu’à fin décembre prochain.

Examinant les données de production de pétrole brut pour les mois de juillet et août 2023, le Comité a noté aussi la conformité globale pour les pays signataires de la Déclaration de coopération (DoC) aux quotas fixés dans le cadre de l’accord de réduction.

A ce propos, il a exhorté tous les membres de l’alliance à maintenir leurs engagements en se conformant “pleinement” et à adhérer au mécanisme de compensation.

Selon le communiqué, la prochaine réunion du JMMC (51e) aura lieu le 26 novembre prochain.

A noter que la tenue de la réunion du JMMC a coïncidé avec l’annonce mercredi de l’Arabie saoudite et de la Russie de prolonger les réductions volontaires de leur production jusqu’à la fin de l’année en cours.

Le ministère saoudien de l’Energie a confirmé en effet, via un communiqué, la prolongation de sa coupe volontaire de production d’un million de barils par jour depuis juillet jusqu’à la fin de l’année.

La Russie lui a indiqué, de son côté, le maintien de la diminution de ses exportations de l’ordre de 300.000 barils par jour jusqu’à décembre.

Le vice-Premier ministre Alexandre Novak a assuré qu’une “analyse du marché” sera menée en novembre pour décider s’il convient d’augmenter ou de diminuer encore le niveau des exportations russes.

Pour rappel, le JMMC se réunit périodiquement afin d’évaluer la mise en œuvre des décisions prises par l’Opep+ pour maintenir l’équilibre et la stabilité du marché pétrolier international.

Le Comité ministériel est composé de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, de l’Irak, du Koweït, du Nigéria, du Venezuela, de la Russie et du Kazakhstan.