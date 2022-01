Louisa Hanoune apporte son soutien a Khalida Toumi

Son procès renvoyé au 3 février

Le juge du pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M’hamed a reporté jeudi le procès de l’ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi, après avoir été programmé pour la première fois.

Le procès est renvoyé ainsi au 3 février prochain en raison de l’absence de la défense qui poursuit son mouvement de grève tandis que l’accusée tienne a ce que ses avocats soient présents.

Sont également poursuivis dans cette affaire, l’ancien directeur de l’administration et des moyens au ministère de la Culture “B.A.H” et l’ancien directeur de la Culture de Tlemcen “M. Hakim”.

La première audience programmée jeudi dernier a vu un flux d’anciens cadres et responsables du ministère de la Culture. Parmi les soutiens de Khalida Toumi, on a remarqué la présence de la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) Louisa Hanoune et Djoudi Djelloul.

Malgré le cordon sécuritaire mis en place, Hanoune a réussi a échanger avec la mise en cause, tout comme Lakhdar Bentourki, ancien directeur de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI).

Ce dernier a été convoqué a la barre en tant que témoin ainsi que quarante (40) autres témoins, a l’image de Rachid Bensedira, Hassan Aït Menguellet, des chargés d’exécution des programmes des manifestations en question ainsi que des responsables locaux.

Meriem Zekri / Traduit par: Moussa. K.