L’UE exhorte Israël à cesser la colonisation, avertit d’une menace pour la solution à deux États

Le chef de la diplomatie européenne a exhorté jeudi le gouvernement israélien à mettre fin à sa politique de colonisation, avertissant que son projet compromet la solution à deux États.

« L’Union européenne (UE) réitère son appel à Israël pour qu’il cesse la construction de colonies. La politique de colonisation d’Israël, incluant démolitions, transferts forcés, expulsions et confiscations de maisons, doit cesser », a déclaré Kaja Kallas dans un communiqué du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

Elle a souligné que la décision israélienne de faire avancer ce plan viole le droit international et compromet la solution à deux États. « Si elle est appliquée, la construction de colonies dans cette zone coupera définitivement la continuité géographique et territoriale entre Jérusalem-Est occupée et la Cisjordanie, et rompra la liaison entre le nord et le sud de la Cisjordanie », a-t-elle précisé.

Kallas a dénoncé des « décisions unilatérales » qui, conjuguées à la violence des colons et aux opérations militaires, alimentent les tensions sur le terrain et sapent les perspectives de paix.

« L’UE exhorte Israël à ne pas poursuivre cette décision, en soulignant ses conséquences profondes et la nécessité d’envisager des mesures pour préserver la viabilité de la solution à deux États », a-t-elle ajouté.

Selon les médias israéliens, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a approuvé la construction de 3 401 logements à Ma’ale Adumim, à l’est de Jérusalem, et 3 515 autres dans les zones avoisinantes, dans le but de diviser la Cisjordanie en deux, isolant Jérusalem-Est.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé une étape de la vision du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour un « Grand Israël », estimant qu’elle consoliderait l’occupation et rendrait impossible un État palestinien.

La communauté internationale, dont l’ONU, considère les colonies israéliennes comme illégales en droit international. L’ONU avertit régulièrement que leur expansion continue menace la solution à deux États, considérée comme clé pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

En juillet dernier, la Cour internationale de justice a jugé l’occupation israélienne des territoires palestiniens illégale et a appelé à l’évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.