Echorouk
Lutte antiterroriste: Identification des deux (02) terroristes éliminés à Tipaza

Les deux (02) terroristes éliminés, lors de l’opération de recherche et de ratissage effectuée par des détachements de l’Armée nationale populaire, le 8 septembre dernier, dans le Secteur militaire de Tipaza, ont été identifiés, indique, samedi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

“Suite à l’opération de recherche et de ratissage effectuée par des détachements de l’Armée nationale populaire, le 08 septembre 2025, au niveau de la commune de Beni Milleuk relevant de la daïra de Damous, dans le Secteur militaire de Tipaza en 1ère Région militaire, et qui s’était soldée par l’élimination de deux (02) terroristes et la récupération d’un fusil (01) mitrailleur de type (FMPK), un pistolet (01) mitrailleur de type Kalachnikov, une (01) paire de jumelles et d’autres effets, l’opération d’identification a permis de déterminer l’identité des deux (02) terroristes abattus”, précise la même source.

“Il s’agit en l’occurrence des terroristes “Alioui Faysal”, alias “Abou Mohcen”, qui avait rallié les groupes terroristes en 2019 et de “Djellidi Rachid”, alias “Khaled”, qui avait rallié les groupes terroristes en 2005. Les deux terroristes faisaient partie des résidus d’un groupe terroriste activant au centre du pays”, ajoute le communiqué.

