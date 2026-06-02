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M. Sayoud copréside à Paris une séance de travail élargie avec son homologue français

Echoroukonline
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M. Sayoud copréside à Paris une séance de travail élargie avec son homologue français

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a coprésidé, lundi à Paris, avec son homologue français, Laurent Nunez, une séance de travail élargie aux membres des délégations des deux pays, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion a permis d’«aborder plusieurs dossiers et questions d’intérêt commun, notamment ceux liés aux domaines de compétence des deux secteurs», précise la même source.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue M. Sayoud en France, à l’invitation du ministre français de l’Intérieur, après la visite de ce dernier en Algérie, les 16 et 17 février.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports était arrivé lundi à Paris, accompagné d’une délégation de haut niveau.

Source : APS

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