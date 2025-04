Macron a-t-il autorisé le criminel contre l’humanité Netanyahou à survoler l’espace aérien français? (VIDEO)

Demande la cheffe de file de LFI Mathilde Panot

La cheffe de file des députés La France Insoumise (LFI), Mathilde Panot demande clairement au président français s’il a bel et bien autorisé le criminel contre l’humanité, Benjamin Netanyahu, de survoler l’espace aérien français pour aller de la Hongrie jusqu’aux États-Unis.

« Monsieur Macron, avez-vous autorisé au criminel contre l’humanité Netanyahu à survoler l’espace aérien français en violation des obligations internationales de la France ? », a interrogé Mathilde Panot dans une vidéo publiée sur son compte facebook.

« Mardi, Emmanuel Macron, le président de la République, se trouve en Égypte, aux portes de Gaza. Il parle d’une situation qui n’a jamais été aussi intenable. Il s’émeut du sort des enfants puisqu’il y aurait au moins 20 000 enfants palestiniens tués par l’extrême droite israélienne. Et il s’émeut aussi de voir des dizaines de milliers qui se retrouvent amputés, bien souvent orphelins ainsi que de voir 2 millions de Palestiniens privés d’eau, d’électricité, d’aide humanitaire et d’aide alimentaire », a souligné la cheffe de file des députés LFI.

« Mais il se trouve que deux jours avant, dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs sources médiatiques indiquent qu’il y aurait l’autorisation par la France à l’avion de Netanyahu de survoler l’espace aérien français pour aller de la Hongrie […] jusqu’aux États-Unis », a-t-elle fait savoir.

« Il se trouve que depuis le 21 novembre 2024, Netanyahu est poursuivi par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale », a-t-elle rappelé, martelant que « la France, comme membre partie du Statut de Rome, doit faire respecter ce mandat d’arrêt, et donc doit lorsque Netanyahu est sur son territoire pouvoir l’arrêter ».

« Plusieurs sources internationales cette fois-ci disent que l’avion de Netanyahu a dû faire 400 km de détour puisque l’Islande, l’Irlande et les Pays-Bas, en respect de leurs obligations internationales et du droit international, ont refusé que cet avion survole leur espacé aérien », a-t-elle ajouté.

« Il faut bien comprendre que le survol d’un espace aérien ne se fait pas pour ce type d’avions par une simple décision administrative. C’est une décision politique qui a été prise, notamment probablement avec des garanties en cas de problème technique pour l’avion, de pouvoir se poser en France et donc d’avoir des garanties de ne pas être inquiété en France », a expliqué Mathilde Panot.

« Et cela fait plusieurs fois que la France et le gouvernement français ne répondent pas clairement pour savoir s’ils respecteraient le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahu », a-t-elle soutenu. « Rappelez-vous de ministres qui parlaient d’une immunité pour un chef d’Etat qui n’existe absolument pas », a-t-elle insisté.

« Donc, si vraiment Emmanuel Macron a autorisé Netanyahu à passer sur l’espace aérien de la France, cela veut une violation du droit international et des obligations internationales de la France », a-t-elle soutenu.

« C’est donc d’une gravité extrême parce nous, nous n’accepterons que la France, comme l’extrême droite hongroise de Viktor Orban, comme l’extrême droite étasunienne ne respecte pas le droit international », a-t-elle estimé.

« Nous n’accepterons jamais que la Palestine disparaisse. Nous n’accepterons jamais le premier génocide de toute l’Histoire de l’humanité », affirme-t-elle.

« Alors, parce que nous avons besoin d’avoir une réponse sur cette question […] Emmanuel Macron doit répondre: a-t-il oui ou non autorisé un génocidaire sur le territoire français alors que la France devait l’arrêter? », s’interroge-t-elle.

« Et ce alors que la France n’a toujours pas reconnu l’Etat de Palestine, n’a toujours pas décidé de sanctions à l’encontre de Netanyahu, n’a toujours pas décidé d’embargo sur les armes et n’a toujours pas agi pour la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël », a tenu à rappeler Mme Panot.