Macron alerte sur la “fragilité” de la situation à Gaza et réclame la réouverture urgente des routes humanitaires

Le chef d’État français Emmanuel Macron estime que « la situation demeure très fragile », malgré le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et appelle à une réponse immédiate à l’urgence humanitaire.

Par voie de déclaration lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre slovène, Robert Golob, à Ljubljana, le Président français a réclamé la réouverture rapide des points de passage et des routes humanitaires. Cette étape, a-t-il insisté, est « l’urgence absolue », afin que « l’aide, l’alimentation, les soins de première nécessité » puissent parvenir à la population.

Macron a également souligné la nécessité de permettre l’évacuation des blessés et des familles les plus vulnérables vers les hôpitaux de la région. Il a affirmé que la France restait engagée aux côtés de ses partenaires européens, arabes et des États-Unis, pour soutenir cette mobilisation humanitaire.

Il a ensuite défendu la mise en place d’un cadre politique plus large. « Le reste du chemin […] est un chemin politique », a-t-il déclaré, appelant de ses vœux une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU « dans les meilleurs délais » pour encadrer la gouvernance et la sécurité de la région.

Tout en affirmant que « la pression demeure pour que le cessez-le-feu soit pleinement observé », Emmanuel Macron a rappelé que les engagements pris devaient être respectés, y compris par le Hamas. Le chef de l’État n’a toutefois pas détaillé les mécanismes envisagés pour garantir cette mise en œuvre.

Malgré le cessez-le-feu en vigueur, les livraisons d’aide restent limitées et très en deçà des besoins évalués par les agences humanitaires. L’appel du Président français s’inscrit dans une séquence diplomatique où l’enjeu n’est plus seulement la survie immédiate, mais aussi la préparation de l’après-crise, entre reconstruction, sécurité et solution politique durable.