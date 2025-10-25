-- -- -- / -- -- --
Macron appelle à l’acheminement de l’aide humanitaire comme priorités absolues à Gaza

Echorouk
Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi que les principales priorités dans la bande de Gaza étaient de veiller au respect total du fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et d’assurer la reprise massive de l’aide humanitaire.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet des dirigeants de l’UE à Bruxelles, Emmanuel Macron a déclaré que la France était déterminée à mettre en œuvre le plan de cessez-le-feu pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump.

Notant que 300 camions d’aide humanitaire entrent quotidiennement à Gaza, il a déclaré qu’il fallait mettre en place une gouvernance, reconnaître le rôle des Palestiniens, déployer des forces de sécurité et mettre en place une force de stabilisation mandatée par l’ONU.

Il a déclaré que l’Union européenne était prête à jouer un rôle clé, notamment en déployant la mission d’assistance frontalière de l’UE (EUBAM Rafah) pour sécuriser les passages frontaliers et en renforçant la formation de la police palestinienne à Gaza.

Il a également exprimé son respect pour l’Irak et a fait part de son soutien à sa souveraineté.

Emmanuel Macron a affimé avoir discuté de la situation en Ukraine avec le président Volodymyr Zelensky lors du sommet. Il a réaffirmé l’engagement de tous les pays de l’UE en faveur de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Il a également souligné la volonté de l’UE d’aider l’Ukraine et la nécessité de faire pression sur la Russie par le biais de sanctions, saluant l’adoption de nouvelles sanctions par les États-Unis ainsi que le 19e train de sanctions imposé ce jeudi à la Russie par l’UE.

