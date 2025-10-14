Macron appelle à “mobiliser des financements pour la reconstruction de Gaza”

Le Président français Emmanuel Macron a appelé, lundi soir depuis Charm el-Cheikh, à « mobiliser des financements pour la reconstruction de Gaza ».

S’exprimant depuis le tarmac de l’aéroport avant son retour à Paris, le chef de l’Etat a salué « une étape décisive » et une « vraie avancée » après la libération des otages Israéliens détenus à Gaza et des Palestiniens enfermés dans les geôles israéliennes.

Selon le chef de l’Etat, il y aura « dès demain » une « accélération des opérations humanitaires à Gaza » avec « des volumes plus importants que ceux qui ont été prévus ».

Il rappelle qu’à ce stade « personne ne sait véritablement la nature et la magnitude de ce qu’il y aura à gérer sur le plan humanitaire ».

« Il y a de l’alimentation, de l’eau, des médicaments à envoyer, mais il y a aussi beaucoup de blessés à sortir, de familles à prendre en charge dans les hôpitaux avec une grande solidarité de la région et de nous tous pour accompagner. Il est vraisemblable qu’il faudra dans cette phase, plus d’un millier de camions par jour si on veut être au rendez-vous ».

« Nous commencerons le travail sur la gouvernance parce qu’il y a beaucoup d’ambiguïtés qui demeurent sur ce sujet » a-t-il par ailleurs poursuivi, espérant que le processus permettra de « donner sa place à l’Autorité Palestinienne » et d’assurer la coordination avec la Cisjordanie ».

Ces déclarations interviennent après le sommet pour la paix à Gaza qui s’est tenu ce lundi en Egypte en présence de nombreux dirigeants internationaux dont le président américain Donald Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza est entrée en vigueur ce lundi, permettant la libération des 20 Israéliens encore en vie aux mains du Hamas à Gaza et de près de 2 000 Palestiniens détenus par Israël.