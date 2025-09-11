Macron condamne les frappes israéliennes à Doha et appelle à un cessez-le-feu à Gaza

Le président français Emmanuel Macron a indiqué s’être entretenu avec l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à la suite des frappes israéliennes menées mercredi à Doha, qui ont visé plusieurs sites dans la capitale qatarie.

Dans un message publié sur la plateforme sociale de la société X, basée aux États-Unis, il a jugé ces attaques « inacceptables » et affirmé : « Je les condamne. J’ai rappelé l’attachement de la France à la souveraineté et à la sécurité du Qatar. »

Il a également souligné son souhait que les négociations pour la libération de tous les otages encore retenus par le Hamas et la mise en œuvre d’un cessez-le-feu reprennent rapidement, rendant hommage « aux efforts constants du Qatar à cette fin ».

« Cet état de guerre permanent à Gaza ne peut plus durer », a affirmé Macron, réaffirmant son engagement pour « deux peuples et deux États. La paix et la sécurité pour tous ».

Il a enfin précisé que la France travaille « avec tous nos partenaires dans la perspective de la conférence sur la solution à deux États qui se tiendra à New-York le 22 septembre prochain ».

Le Qatar joue un rôle actif de médiateur dans le conflit israélo-palestinien et dans la libération d’otages retenus par le Hamas, tandis que les frappes israéliennes à Doha ont provoqué des tensions diplomatiques dans la région.