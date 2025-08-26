Macron qualifie “d’intolérable” l’attaque israélienne contre un hôpital à Gaza

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu lundi par téléphone avec l’Émir du Qatar au sujet de la situation à Gaza, dénonçant les frappes israéliennes ayant visé un hôpital et les qualifiant d’« intolérables » après la mort de nombreux civils et journalistes.

« Ce matin, de nouvelles frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza ont causé la mort de nombreux civils et de journalistes. C’est intolérable : les civils et les journalistes doivent être protégés en toute circonstance », a écrit le chef de l’État sur la plateforme X, basée aux Etats-Unis.

Macron a insisté sur la nécessité de garantir la liberté de la presse et l’accès humanitaire. « Les médias doivent pouvoir exercer leur mission de façon libre et indépendante pour couvrir la réalité du conflit. L’aide humanitaire doit rentrer. »

Évoquant « la situation dramatique à Gaza », il a affirmé : « La réduction d’une population à la famine est un crime qui doit cesser immédiatement. »

Le président français a par ailleurs exhorté Israël à « respecter le droit international » et rappelé que la France et le Qatar œuvraient conjointement pour « un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les otages, l’acheminement massif d’aide humanitaire et une solution politique pérenne incluant le désarmement du Hamas et une mission de stabilisation », dans la perspective de la conférence sur la solution à deux États prévue à New York le 22 septembre.

Macron a également noté que son échange avec l’Émir a porté sur « le soutien à la souveraineté du Liban et à la stabilité de la Syrie, ainsi que sur les efforts des E3 concernant le programme nucléaire iranien ».

Le ministère de la Santé de Gaza a fait état de 20 morts dans l’attaque, parmi lesquels figuraient des patients, du personnel médical, des secouristes de la défense civile ainsi que plusieurs journalistes. De nombreuses autres personnes ont été blessées.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que l’armée israélienne a ciblé le quatrième étage de l’un des bâtiments du complexe à deux reprises. La seconde frappe est intervenue alors que les équipes de secours s’efforçaient d’évacuer les blessés et de récupérer les corps.

La télévision officielle palestinienne a confirmé la mort de son cameraman Hussam al-Masri, tandis qu’Al Jazeera a annoncé le décès de son photographe Mohammad Salama.

Des sources médicales ont par ailleurs indiqué à Anadolu que la photojournaliste Mariam Abu Dagga et le photographe Moaz Abu Taha comptaient également parmi les victimes.

Elles ont ajouté qu’Ahmed Abu Aziz, journaliste indépendant collaborant avec des médias tunisiens et marocains, a succombé à ses blessures infligées lors de la frappe.