Macron réaffirme le soutien de la France au Liban après le renouvellement du mandat de la FINUL

Le président français Emmanuel Macron a indiqué, dans un message publié sur la plateforme social de la société X basée aux États-Unis, s’être entretenu avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam.

« Le mandat de la FINUL, où la France est pleinement engagée, vient d’être renouvelé à l’unanimité : c’est un message important et nous nous en sommes félicités », a-t-il précisé.

Il a salué les décisions du gouvernement libanais visant à rétablir le monopole de la force et encouragé l’adoption d’un plan qui sera présenté au cabinet à cette fin.

« Mon représentant, Jean-Yves Le Drian, se rendra prochainement au Liban pour travailler avec les autorités sur ces priorités », a précisé Emmanuel Macron.

Le président français a rappelé que le retrait complet des forces israéliennes du Sud-Liban et la fin de toute violation de la souveraineté libanaise sont des conditions essentielles à la mise en œuvre du plan. Il a également annoncé que la France organisera, d’ici la fin de l’année, deux conférences : l’une en soutien aux Forces armées libanaises et l’autre pour le redressement et la reconstruction du pays.

« Sécurité retrouvée, souveraineté affirmée, prospérité bâtie : tel est l’avenir que nous voulons pour le Liban, à l’image de la force éternelle de ses cèdres », a conclu le président français.

– La FINUL et la résolution 1701: contexte historique

Après le déclenchement de la guerre civile au Liban, Israël est entré sur le territoire libanais en 1978, occupant le sud du pays. La même année, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a appelé Israël à retirer ses forces du Liban.

À la demande du Liban, le CSNU a créé le 19 mars 1978 la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), afin de vérifier le retrait israélien, rétablir la paix et la sécurité, et soutenir le gouvernement libanais dans la réaffirmation de son autorité sur le sud du pays.

Le Conseil de sécurité a ensuite adopté à l’unanimité, le 11 août 2006, la résolution 1701, qui appelait à mettre fin à la guerre intense entre le Liban et Israël commencée le 12 juillet 2006.

Cette résolution prévoit notamment le retrait d’Israël derrière la ligne bleue, le désarmement de la zone située entre cette ligne et le fleuve Litani, et la présence exclusive dans cette zone de l’armée libanaise et des forces et équipements militaires de la FINUL.