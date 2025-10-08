MAE: Evacuation de 11 Algériens ayant participé à «la Flottile Soumoud» à travers les territoires du Royaume de Jordanie

Le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines a annoncé dans un communiqué, l’évacuation, ce mardi, de onze (11) algériens ayant participé à «la flotille Soumoud», à travers les territoires du Royaume hachémite de Jordanie, pays frère.

Cette opération a été supervisée par les autorités jordaniennes, à la demande de l’Algérie, en coordination étroite avec l’ambassade d’Algérie à Oman, qui a suivi les différentes étapes et veillé à garantir toutes les formes de soutien à nos concitoyens, conformément aux instructions des hautes autorités du pays», précise le communiqué.

«L’ambassade d’Algérie à Oman se chargera du rapatriement de nos concitoyens au pays dans les plus brefs délais», ajoute le communiqué.

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a eu, plutôt dans la journée, un entretien téléphonique avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie, M. Ayman Safadi, lui faisant part des remerciements et de la gratitude de l’Algérie, ainsi que toute sa considération pour la position fraternelle noble manifestée par le Royaume hachémite de Jordanie, pays frère, en répondant favorablement à la demande formulée par l’Algérie, sollicitant son intervention afin de faciliter les procédures d’évacuation des citoyens algériens.