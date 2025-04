Marché noir des rendez-vous de visa: Une enquête réclamée

Les Algériens font face à un obstacle majeur, dès qu’ils souhaitent obtenir un rendez-vous de visa pour l’Espagne, et ce en raison de l’indisponibilité des créneaux chez le prestataire BLS International.

Alors que les créneaux sont normalement accessibles et surtout gratuits via la plateforme du prestataire chargé du traitement des dossiers, ces derniers s‘avèrent systématiquement indisponibles. Pourtant, ces mêmes rendez-vous sont vendus à prix d’or via un système parallèle, notamment via les réseaux sociaux.

Une situation qui a suscité une grogne sociale .Face à l’ampleur des signalements, le député Rachid Cherchar a interpellé le gouvernement et appelé à des mesures concrètes.

Dans ce contexte, le député Rachid Cherchar a adressé une correspondance au ministère des Affaires étrangères pour dénoncer la vente illégale de ces rendez-vous de visa par des réseaux de courtage informels.

Dans sa démarche, le député Cherchar ne se contente pas de solliciter une enquête administrative. Il propose également d’ancrer cette problématique dans le cadre juridique en cours de réforme.

Concrètement, il suggère d’inclure cette forme de « spéculation numérique » dans la catégorie des infractions pénales au même titre que la revente illégale de produits de consommation, dans le cadre de la réforme du Code de procédures pénales actuellement en discussion.