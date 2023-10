Marseille : un site de la fac fermé à cause des trafics de drogue

La décision doit s’appliquer dès le 6 octobre. Elle durera au moins une semaine, selon une source universitaire. Une mesure qui touche 1 500 étudiants.

cause de l’insécurité liée au trafic de drogue, le président de l’université d’Aix-Marseille a annoncé, dans une lettre envoyée aux autorités locales, la fermeture temporaire de l’un de ses sites installés dans la cité phocéenne. Les cours continueront d’être assurés en distanciel.

« Comme vous le savez, après des mois d’inquiétude et d’alerte, le doyen de la faculté d’économie et de gestion du site Colbert à Marseille a pris la décision de fermer l’accès à ce bâtiment aux étudiants et aux personnels, faute de pouvoir assurer leur sécurité », écrit Éric Berton dans une lettre adressée au préfet et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, ainsi qu’à la procureure et au maire de Marseille. Cette missive a pu être consultée par l’Agence France-Presse.

« Le pire » choix à faire

La fermeture du site Colbert, situé non loin Vieux-Port, doit prendre effet vendredi après les cours et durer jusqu’au 13 octobre, dans l’espoir de trouver des solutions pour résoudre le problème, a précisé une source universitaire à l’AFP. Environ 1 500 étudiants et une cinquantaine de personnels fréquentent cette antenne de la faculté d’économie et de gestion.

« Les cours seront assurés en distanciel et les personnels, pour certains, seront redéployés ou en télétravail », poursuit le président dans cette lettre, précisant que ce choix « est le pire » qui puisse lui être « donné de faire tant l’accueil et le bien-être de nos étudiants sont au cœur » de l’engagement de l’Université.