Mawlid Ennabawi: La journée du vendredi chômée et payée

La journée du vendredi 5 septembre 2025, correspondant à la fête du Mawlid Ennabawi, sera chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements et offices publics et privés, indique dimanche un communiqué commun du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

“A l’occasion de la fête d’El Mawlid Ennabawi et conformément à la loi n 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, la journée du 12 Rabie el Aouel 1447 de l’Hégire, correspondant au 5 septembre 2025, est chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée”, précise le communiqué.

Toutefois, “les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté”, ajoute la même source.

